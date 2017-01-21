إدارة الاتحاد تقهر جماهيرها بإبعاد السفياني

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جدة- عبدالعزيز عركوك

عبرت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها؛ لعدم تسجيل اللاعب ربيع السفياني في كشوفات النادي بعد التعاقد معه الأسبوع الماضي،

وكانت الجماهير تنتظر من الإدارة قيد اللاعب ليدعم الفريق في ظل الغيابات التي يعاني منها، خاصة في خط الهجوم بعد غياب المحترف المصري محمود كهربا والمهاجم التونسي أحمد العكايشي وفهد المولد،

إضافة إلى التراجع الكبير في مستوى المهاجم عبدالرحمن الغامدي، وأيضا عبدالعزيز العرياني الذي اختفى بعد إحرازه هدفا في مرمى الهلال في مسابقة دوري جميل، ضمن الدور الأول.

كما انتقدت الجماهير سياسة المدرب سييرا، الذي يرفض منح الفرصة للظهير الأيمن عبدالله شهيل منذ بداية الموسم،

لا سيما أنه تماثل للشفاء منذ فترة طويلة، وذلك في ظل المستويات العادية التي يقدمها الثنائي عوض خريص وعمر المزيعل، كون الثنائي يعتمد على الجانب الدفاعي، بخلاف مايتميز به شهيل من نزعة هجومية.