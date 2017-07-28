إدارة الاتحاد تلاحق المولد … وقبول استقالة ابن محفوظ

جدة-عبدالعزيز عركوك

وصل رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي إلى جدة قادما من اسبانيا، بعد اجتماعه مع المحامي المختص بقضية الشكوى، التي رفعتها إدارة النادي ضد لاعب الأهلي سعيد المولد، وكان رئيس النادي قد قبل استقالة عضو مجلس الإدارة، والمشرف على القطاعات السنية ريس بن محفوظ، بعد خطابه شديد اللهجة، ورفضه العمل تحت دائرة الرئيس، الذي يتخذ قرارات مباشرة دون استشارته. من جانبه، يعاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، عقب الإجازة التي منحها المدير الفني لويس سييرا للفريق، عقب نهاية معسكر بريطانيا، ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون أحمد العكايشي، وفهد الأنصاري، ومحمود كهربا، وجمال باجندوح إلى التدريبات قبل المشاركة في بطولة تبوك الدولية، والتي ستنطلق يوم الإثنين القادم؛ حيث سيؤدي الفريق الاتحاد مرانه في جدة يومي الجمعة، والسبت في جدة بمقر النادي، على أن يغادر الفريق إلى تبوك يوم الأحد القادم. وقد تأكد غياب الثلاثي أحمد عسيري، وعمار الدحيم، وعبدالرحمن الغامدي عن المشاركة في بطولة تبوك الدولية، فيما ستحدد نتائج الفحوصات مدى إمكانية الاستفادة من خدمات زياد الصحفي، بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر بولتون، في العضلة الخلفية.

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