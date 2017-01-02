إدارة الاتحاد : خطأ موظف تسبب في حسم النقاط وسنعيدها

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جدة – عبد العزيز عركوك

أشارت إدارة نادي الاتحاد أنها تابعت ما تم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة خمسين مليون ريال لسداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، وعليه يود المجلس أن يوضح التالي:

1- بناء على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أوجه صرف القرض المالي فإنه قد تم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي؛ وفقا للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها.

2- وحول ما أثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي، فإنه بناء على ما توفر لمجلس الادارة الحالي من معلومات ومستندات يؤكد أن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه الأمثل.

3- فيما يخص تداعيات قضية اللاعب الارجنتيني مانسو فقد قام نادي الاتحاد في شهر اكتوبر 2015م بسداد المبالغ المستحقة من القرض المذكور أعلاه.

4- وبالنسبة لمبلغ 9279 دولارا الذي يمثل عمولات وأتعابا في قضية اللاعب مناسو، فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016م. حيث تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد مبلغ 9279 دولارا إلا أن الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في اكتوبر 2015م، دون إبلاغ إدارة النادي بهذا الخطاب فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من إجراء كجانب كتذكير.

الأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علما أن ادارة النادي توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب والذي بدوره قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاطـ، ولاتزال الادارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص ، وادارة النادي اذ توضح هذه التفاصيل فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره، وتؤكد أنها ستسعى بكل ما تملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي، ومتابعتها بكافة الطرق والوسائل المشروعة مدعومة بتوفيق الخالق، ثم متابعة ودعم الرجال الأوفياء للرياضة ولنادي الاتحاد.