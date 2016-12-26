إدارة الاتحاد : سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة النقاط الثلاث بالقانون

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تلقت إدارة نادي الاتحاد قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي الجاري،

وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقا لتداعيات قضية اللاعب مانسو،

وتؤكد إدارة نادي الاتحاد أنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط الثلاث، لم تدخر جهدا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الثلاث،

وقمت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، وقد ساهمت جهود الإدارة في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو، ب

طلب تعليق حسم النقاط الثلاث للوصول إلى تسوية للاشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، وفي هذا الخصوص تلقينا صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم،

وإدارة نادي الاتحاد تثمن دور جماهير النادي الوفية التي كانت وستظل وراء هذه الانتصارات التي حققها الفريق الأول لكرة القدم، وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها والعمل كذلك على استعادة تلك النقاط بكافة السبل القانونية، والله ولي التوفيق.