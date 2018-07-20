إدارة الاتحاد: فسخنا عقد (صلة) لعدم التزامها بالشراكة

جدة – محمد صالح

قررت إدارة الاتحاد فسخ اتفاقية المسوق الحصري للفريق الأول لكرة القدم “صلة الرياضية”، وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للنادي للجنة الاستثمار في النادي. حيث جاء هذا القرار بعد أن رفعت الإدارة القانونية بالنادي، توصية لمجلس إدارة النادي بخصوص عدم التزام الشركة بالعديد من بنود هذه الاتفاقية، الأمر الذي استوجب معه، قيام النادي بحقه القانوني في فسخ الاتفاقية.

وطلبت إدارة الاتحاد من كافة الشركات الراغبة في الاستثمار بنادي الاتحاد التقدم مباشرة إلى إدارة النادي، ممثلة بلجنة الاستثمار والتسويق.

من جانبه، أكد رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن أن من كان معه جمهور مثل “صناع القرار” لن يخسر بتاتاً، وذلك خلال تغريدة مقتضبة عبر حسابه في تويتر جاء نصها: جمهور الاتحاد الأول، من كان معكم لن يخسر.

على جانب آخر انضم الدولي المغربي ” كريم الأحمدي إلى معسكر “النمور” المقام حالياً بالنمسا. من جهة أخرى، اهتمت الصحف البرازيلية بتعاقد الاتحاد، مع مواطنها تياغو كارليتو، من نادي أتليتكو بارنينسي.

وعنونت صحيفة OneFootball نص خبر انتقال كارليتو بـ(رسمياً تياجو يرحل إلى الاتحاد)، موضحة أن مسئولي الاتحاد دفعوا مليون يورو؛ من أجل شراء عقد كارليتو من بارنينسي. وكان كارليتو واحداً من أبرز اللاعبين في الدوري البرازيلي، حيث خاض 19 مباراة من أصل 21 وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ويلعب كارليتو تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي ريفر بلات السابق. وفي الصدد ذاته، أفادت صحيفة Tribunapr بأن كارليتو لن يلعب في صفوف أتليتكو بارنينسي مجدداً بعد توقيعه مع نادي الاتحاد. ويغادر كارليتو إلى النمسا من أجل توقيع العقد بشكل رسمي واجتياز الفحوصات الطبية المعتادة. وكان تياجو كارليتو واحداً من أهم تعاقدات أتليتكو بارنينسي إلا أن العرض المالي المقدم للاعب جعله يفكر في الرحيل، وخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية.