إدارة الترجمة بجناح الرئاسة تعرض خدماتهـا على الزوار

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تواصل إدارة الترجمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ترجمتها لخطب الجمعة والدروس والمحاضرات إلى كافة اللغات العالمية ,ويعد ذلك من أبرز ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديها عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – المنطلق عام 1435هــ.

وقال مدير إدارة العلاقة العامة والمشرف على الجناح الأستاذ أحمد المنصوري أن الرئاسة تسعى من واقع استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقها في تحقيق هذا المشروع الضخم بترجمتها للكتب والمطويات والمجلدات الإرشادية والتوعوية وعرض خدماتها المتعددة , من خلال جناحها بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة (31) وتعريف الزوار إلى أهمية إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية إضافة إلى ترجمتها للخطب ,

وتعزيزاً لجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في العناية بالحرمين الشريفين وجهودها في خدمة العالم الإسلامي وحرصها على البث الفوري للخطب عبر الموجات الصوتية والإذاعية القصيرة (FM) لرواد الحرمين الشريفين.

وأضاف أن قسم الترجمة عرض في جناحه عددا من إصدارات الرئاسة بعدة لغات منها الانجليزية – والفرنسية – والملاوية – والفارسية وغيرها , وجاري العمل على عدت لغات مختلفة فيما يتم توزيع عدد من الكتب لزوار الجناح تيسير الوهاب في علاج ظاهرة الإرهاب لمعالي الرئيس العام – كتاب بيان التوحيد – إضافة إلى شرح مفصل عن ألية الاستفادة الكاملة من الخدمات كافة .

وأشار المنصوري أن ذلك يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الكريمة – رعاها الله – (2030) وتأكيداً للرعاية الفائقة لقاصدي الحرمين , ودوره في نشر رسالة الإسلام والسلام والأمن , بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم .

مما يجدر ذكره أن مشاركة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هي المشاركة الرابعة على التوالي , وذلك لنشر الوعي عن خصوصية المسجد الحرام والمسجد النبوي بين فئات المجتمع كافة والوفود الأجنبية والخدمات مستحدثة في الحرمين , وإبراز دور الرئاسة كجهاز حكومي ترتبط مسؤولياته في تقديم الخدمات الدينية والخدمية والإشرافية .

وكشف أن الكتاب الذي جاء في 317 صفحة من الحجم الكبير والورق المصقول وبإخراج رائق مشتملاً على منهجية إدارة الترجمة من حيث الرؤية والأهداف والأقسام وعلى جملة من أخبار المشروع المبارك وأصدائه لدى المصلين الكرام من رواد المسجد الحرام حيث تقوم فكرة الخدمة على بث إذاعي صوتي بترددات محددة خاصة بكل لغة عبر الموجة القصيرة بشبكة داخلية ترتبط بمستقبلات (fm ) والأجهزة المحمولة .

وأشار إلى انتهاء القسم الفني بالإدارة من ترجمة خارطة الإرشاد المكاني بعدة لغات مختلفة منها : ( الانجليزية ، الفرنسية ، المالاوية , الأوردية ).