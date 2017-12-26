عنيزة : إدارتا التعليم والمرور تعقدان اجتماعاً تنسيقياً لضبط الحركة المرورية خلال فترة الاختبارات

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المرور لضبط الحركة المرورية خلال فترة الاختبارات

عقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، ومرور المحافظة اليوم , اجتماعاً تنسيقياً بحضور مدير التعليم لشؤون تعليم البنين عبدالله القرزعي ،

ورئيس شعبة السير بمرور عنيزة النقيب عبدالعزيز المطيري ، وعدد من المسؤولين في الإدارتين .

وبحث الاجتماع سبل التوعية والتثقيف في الميدان التربوي ، وآلية الضبط والمتابعة المرورية لمدارس المحافظة ومحيطها خلال فترة الاختبارات

، ودراسة الملاحظات التي رصدت في الأعوام السابقة ، كذلك التأكيد على تفعيل المنسقين في كل

جهة للتواصل العاجل مع قائدي المدارس ضماناً لاستمرار النجاحات .

بدوره أشاد القرزعي بالشراكة بين قطاعي التعليم والجهات الأمنية التي أثمرت عن نجاحات مميزة طيلة الأعوام الماضية

, وأسهمت في استقرار الأجواء العامة للاختبارات ، مثنيًا على مبادرات رجال الأمن ومواقفهم الإنسانية تجاه الطلاب.

فيما أوضح النقيب المطيري أن العمل بين المرور والتعليم عمل تكاملي حقق مكتسبات نوعية ،

وحدّ من التجاوزات المروية ، مفيداً باستعداد مرور عنيزة لتهيئة ما يقارب 50 دورية و 70 رجل أمن

لحل الاختناقات المرورية وضبط التجاوزات من قائدي المركبات فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1438 /1439هـ .