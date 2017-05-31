إدارة الخدمات النسائية بوكالة المسجد النبوي تطلق حملتها التوعوية ” نظافة مسجدنا عنوان حضارتنا “

أطلقت إدارة الخدمات النسائية بوكالة المسجد النبوي حملتها التوعوية تحت مسمى ” نظافة مسجدنا عنوان حضارتنا ” التي تهدف لتوضيح المكانة الجليلة التي يتحلى بها المسجد النبوي.

والتي ينبغي للمسلم أن يستشعرها, حيث تم إلقاء الدروس التوعوية للزائرات من قبل داعيات إدارة الإرشاد النسائي, لتوجيه الزائرات والأطفال بأهمية نظافة المسجد النبوي.

والمحافظة على ما يحويه ومقتنياته والمرافق التابعة له, وعدم العبث بها في المصليات والساحات النسائية كما تم توزيع الهدايا التي تحمل عبارات توعوية عن نظافة المسجد والمحافظة عليه.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سميرة بنت لافي المولد:

بأن حملة ” نظافة مسجدنا عنوان حضارتنا ” أتت لتعزيز القيم التوعوية والمجتمعية لدى المجتمع والزائرين للمسجد النبوي .

ودعت الزائرات للقسم النسوي بالمسجد النبوي الشريف الإطلاع على التعليمات وآداب المحافظة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن كل ما يعمل هو لخدمة المسجد النبوي وقاصديه في ظل التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر حفظهم الله .