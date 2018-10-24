الرياضة

إدارة القادسية تجدد الثقة في الجهازين الفني والاداري واللاعبين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / صفر / 1440 هـ      24 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني

عقد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل رئيس النادي واعضاء المجلس إجتماع مساء امس الثلاثاء ، تم خلاله مناقشة  مستقبل الفريق الأول وتم كذلك مناقشة  التقارير الفنية والإدارية للفريق المرفوعة لمجلس الادارة . ونتج عن الاجتماع تجديد الثقة في الجهازين  الفني والإداري واللاعبين

وبعد نهاية الاجتماع اجتماع أعضاء مجلس الادارة اجتماعاً  مع اللاعبين وكذلك  الجهازين  الفني و الإداري وذلك قبل التمرين ، وأكد أعضاء المجلس للاعبين أنهم قادرين على تجاوز المرحلة الحالية، وتحسين النتائج من خلال تكاتف الجميع وبذل قصارى جهودهم لخدمة الفريق القدساوي.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *