إدارة القادسية تجدد الثقة في الجهازين الفني والاداري واللاعبين

الدمام-حمودالزهراني

عقد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل رئيس النادي واعضاء المجلس إجتماع مساء امس الثلاثاء ، تم خلاله مناقشة مستقبل الفريق الأول وتم كذلك مناقشة التقارير الفنية والإدارية للفريق المرفوعة لمجلس الادارة . ونتج عن الاجتماع تجديد الثقة في الجهازين الفني والإداري واللاعبين

وبعد نهاية الاجتماع اجتماع أعضاء مجلس الادارة اجتماعاً مع اللاعبين وكذلك الجهازين الفني و الإداري وذلك قبل التمرين ، وأكد أعضاء المجلس للاعبين أنهم قادرين على تجاوز المرحلة الحالية، وتحسين النتائج من خلال تكاتف الجميع وبذل قصارى جهودهم لخدمة الفريق القدساوي.