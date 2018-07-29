إدارة النصر بصدد الموافقة على طلب (الجزيرة)

جدة – البلاد

تعيش الإدارة النصراوية برئاسة سعود آل سويلم (قلقاً) كبيراً حيال ملف الأجانب الذي لم تنته منه حتى اللحظة، رغم اقتراب موعد مباراتي الجزيرة الإماراتي ضمن بطولة كأس العرب، وانطلاقة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

حيث تسابق الزمن الإدارة النصراوية لإنهاء (صداع) هذا الملف الذي أزعج جماهير الشمس كثيراً من خلال مطالباتها المتواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتعمل إدارة (العالمي) في أكثر من اتجاه لجلب اللاعبين الفارغة خاناتهم حتى هذه اللحظة، وبالتشاور مع المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو.

على صعيد المحترف المغربي محمد فوزير الذي لا زال مصيره معلقا؛حتى اللحظة، حول استمراره مع (العالمي) أم لا، فيبدو الحظ سيبتسم له ويكمل مشواره حتى انطلاقة الفترة الشتوية القادمة، والتي من خلالها يحدد المدرب كارينيو مصيره.

على صعيد مواجهة كأس العرب بين النصر والجزيرة الإماراتي، أشارت مصادر لـ(البلاد)، أن إدارة سعود آل سويلم بعد التشاور مع المدرب كارينيو وستوافق على تأجيل المواجهة بين الشقيقين، ضمن ذهاب البطولة العربية المقرر أن تلعب في أبوظبي بتاريخ 13 أغسطس القادم، ليصبح الموعد الجديد 23 أغسطس.