إدارة باعشن تواجه الإعلام اليوم..وتصرف النظر عن كهربا

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جدة-عبدالعزيز عركوك

يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد مؤتمرا صحافيا للحديث عن كل ما يتعلق بأداء الإدارة ومسيرة النادي في كافة الجوانب هذا الموسم

ومن المنتظر أن يترأس المؤتمر رئيس النادي المهندس حاتم باعشن وبحضور

أحمد السقاف وخالد التميرك للحديث عن وضع الإدارة الحالية وموقفها من الانتخابات الالكترونية وامكانية استمرارها لقيادة النادي لموسم آخر بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعبين المحليين والأجانب بما في ذلك الاتفاق مع المحترف الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومدرب الفريق خوسيه سييرا كما سيتحدث عن غياب العديد من اللاعبين في الموسم المنصرم وعدم مشاركتهم مع الفريق ومصيرهم في المستقبل مع النادي وهم عبدالله الشهيل ومعتز تمبكتي وعبدالرحمن الغامدي وسلطان مندش بالإضافة لمعرفة التعاقدات المحلية والأجنبية الجديدة ومنها اللاعب المحلي علي الزعقان واختيار بديل المحترف المصري محمود كهربا الذي وصلت المفاوضات مع ناديه إلى طريق مسدود بسبب طلب رئيس نادي الزمالك مبلغ 17 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد وفي حالة رغبة الاتحاد في شراء عقده عليه دفع 56 مليون ريال سعودي وهو أمر مبالغ فيه والذي جعل إدارة الاتحاد تصرف النظر عنه رغم رغبتها في استمرار اللاعب وتدرس حاليا البحث عن لاعب آخر لتمثيل الفريق في الموسم القادم إلى جانب التونسي أحمد العكايشي ومحاولة الإبقاء على فهد الأنصاري وفيلانويفا.