العدد 21856 25 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إدارة ترامب تلغي إجراءات السجون الخاصة

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إدارة ترامب تلغي إجراءات السجون الخاصة
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واشنطن – وكالات

قررت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء إجراءات أساسية اتخذتها الإدارة السابقة، للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة.

وأكد وزير العدل الجديد المحافظ، جيف سيشنز، في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون، إلغاء أمر صدر في أغسطس 2016 ، عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان “تقليص استخدام السجون الخاصة”.

وقررت الإدارة السابقة، الاستغناء تدريجيا عن استخدام تلك السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها، وفق ما نقلت فرانس برس.

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التصنيف: الأولى

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