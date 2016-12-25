إدارة ساحات المسجد الحرام تجتمع بوفد جامعة الملك فهد

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

من منطلق التعاون التام بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبين المنظومة التعليمية في المملكة, اجتمع مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام الأستاذ عبدالله سعيد الشمراني مع منسوبي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في إطار مشروع “حرمين” لإعداد الخطة الاستراتيجية للرئاسة.

وبين الشمراني أن إدارة الساحات تسعى جاهدة في إرشاد وتوجيه قاصدي المسجد الحرام بالحكمة والموعظة الحسنة في إرشاد الناس وتوجيههم ومراقبة جميع الأعمال والتأكـد من أنها تسير وفق ما هو مخطط له والعمل على تذليل ما قد يطرأ من عقبات وتوفير الجو المناسب لروّاد بيت الله الحرام لأداء شعائرهم وعبادتهم بطمأنينة وسكينة.

وأكد الشمراني أنه سوف يتم بذل المزيد من العمل والجهد وذلك لتحقيق النجاح في هذا المشروع الذي يلبي احتياجات قاصدي وزوار الحرمين الشريفين والسعي على تحقيق رضاهم.

ويأتي ذلك الاجتماع سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير منظومة العمل المؤسسي ومواكبة رؤية المملكة 2030م والسعي المتواصل للتحضير لاستضافة 30 مليون زائر للحرمين الشريفين.