إدارة سقيا زمزم تزور مصنع الكاسات وتتفقد مواصفاتها

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس أسامة الحجيلي ووكيله الأستاذ فهد الجعيد مصنع الكاسات التي تقوم بتوريدها للمسجد الحرام.

ورافقهما خلال الزيارة الفريق المختص بالمصنع كلٌ من المهندس مروان العوفي والأستاذ عاصم أحمد عباس , والمهندس بسام المطرفي.

حيث تم أخذ جولة كاملة على مراحل تصنيع الكاسات ومواصفاتها وخصائصها وجودة صناعتها .

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم من منطلق الرئاسة للاهتمام بضيوف الرحمن.