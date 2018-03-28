إدانات صواريخ الحوثي تتواصل .. الاتحاد الأوروبي: عمل استفزازي

عواصم ــ وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على المملكة.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد كاثرين راي في بيان: “إن هذا الاعتداء يعد عملا استفزازيًا، يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لحل سلمي شامل للأزمة اليمنية”.

وأكدت ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيس في هذا الشأن.

فيما أعربت تونس عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ بالستية تجاه المملكة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: ” إن تونس إذ تعبر مجدداً عن تضامنها المطلق مع المملكة ، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولة للمس من أمنها واستقرارها”.

بدورها، أدانت الجزائر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق مأهولة في الرياض ومدنا أخرى، مخلفة سقوط ضحايا من المدنيين انطلاقاً من الأراضي اليمنية.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان ، عن قلقها البالغ تجاه هذا التصعيد الخطير، مؤكدة تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

وطالبت بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية، التي من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التصعيد والتوتر في المنطقة، مجددة دعمها للمساعي والجهود التي تبذلها الأمم والمتحدة، داعية إلى انتهاج طريق الحوار والمصالحة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.