إدانات صواريخ الحوثي تتواصل .. الاتحاد الأوروبي: عمل استفزازي

عواصم ــ وكالات
أدان الاتحاد الأوروبي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على المملكة.
وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد كاثرين راي في بيان: “إن هذا الاعتداء يعد عملا استفزازيًا، يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لحل سلمي شامل للأزمة اليمنية”.
وأكدت ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيس في هذا الشأن.
فيما أعربت تونس عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ بالستية تجاه المملكة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: ” إن تونس إذ تعبر مجدداً عن تضامنها المطلق مع المملكة ، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولة للمس من أمنها واستقرارها”.