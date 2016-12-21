إدانة خليجية للإرهاب في عدن واغتيال سفير روسيا بتركيا

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الرياض- واس

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اغتيال سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى تركيا في العاصمة أنقرة ، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعرب الأمين العام عن تعازيه للحكومة والشعب الروسي، مؤكداً إدانة دول مجلس التعاون للإرهاب بكل صورة وأشكاله، ومهما كانت مبرراته، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيماته المجرمة.

كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام معسكر للجيش شرق مدينة عدن بالجمهورية اليمنية، وأدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المجندين في القوات المسلحة.

ووصف الأمين العام هذا العمل الإرهابي بأنه جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.