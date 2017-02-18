إدمان الإنترنت يدمر إحساسك بالوقت

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لندن – وكالات

حذر باحثون من أن تصفح الإنترنت وخصوصًا الفيسبوك قد يدمر إدراكنا للوقت، حيث نشر الدكتور لازاروس جونيديس، والدكتور دينكار شارما من مركز علم الأعصاب الإدراكي والمعرفي في جامعة كينت في المملكة المتحدة، نتائج دراستهما في مجلة علم النفس الاجتماعي مؤخرًا.

وذكر فريق البحث أنه بفضل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أصبح الوصول إلى الإنترنت في متناول أيدينا في كل الأوقات وبالرغم من فوائد هذا الأمر، حيث يسمح لنا بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل أو البحث عن الاتجاهات وغيرها من الاستخدامات المفيدة، إلا أن هناك سلبيات لهذه الأجهزة الحديثة.

ووفقًا لتقرير 2016 من مركز “بيو للأبحاث”، يقوم نحو 76% من مستخدمي الفيسبوك بتصفح الموقع يوميًا، وهناك 55% منهم يتصفحون الموقع عدة مرات يوميًا وقد أظهر بحث سابق أن الاستخدام المتكرر للفيسبوك قد يرفع من خطر الاكتئاب وغيره من اضطرابات الصحة العقلية ويزداد الاستخفاف بالوقت أثناء عرض الصور.