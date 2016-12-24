إدمان الفيسبوك يجعلك تعيسا..والنساء أكثر

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كوبنهاجن – وكالات

رجّحت دراسة علمية أن الإفراط في تصفح فيسبوك أثناء إجازة عيد الميلاد، بما في ذلك رؤية الصور العائلية والعطلات “المثالية”، قد يؤدي إلى الشعور بالتعاسة.

وتشير الدراسة، التي أعدتها جامعة كوبنهاغن، إلى أن الاستخدام الزائد لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يولد شعورا بالحسد.

وخصّت الدراسة في تحذيرها التأثيرَ السلبي لـ “الاختباء” خلف صفحات الشبكات الاجتماعية دون التواصل مع الآخرين.

ونصحت بأخذ قسط من الراحة خلال استخدام هذه المواقع.ونُشرت الدراسة في دورية “علم نفس الإنترنت والسلوك والشبكات الاجتماعية”، وشارك فيها ما يربو على 1300 شخصا، معظمهم من النساء.

وذكرت الدراسة أن “استخدام مواقع التواصل المنتظم مثل فيسبوك قد يؤثر سلبا في رفاهيتك العاطفية ورضاك بالحياة من حولك.”