إدواردو: تغيير مركزي سبب قلة أهدافي

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الرياض- البلاد

كشف كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال ، عن سبب قلة أهدافه بشكل ملحوظ هذا الموسم. وقال إدواردو: أكثر المقارنات بين مستواي مع الهلال في الموسم الماضي والحالي هي في عدد الأهداف فقط.

وتابع: مركزي في الموسم الماضي يساعدني على تسجيل الأهداف، وكنت قريبًا من المرمى عكس الموسم الحالي.

وأضاف إدواردو: عمر خربين مهاجم جيد، وسجله التهديفي ممتاز، وأتمنى أن نشكل قوة في هجوم الهلال أنا وخربين ونواف العابد. وواصل: سلمان الفرج من أفضل اللاعبين السعوديين، ويشكل إضافة كبيرة لنا، وتجديد عقدة مسألة شخصية بينه وبين إدارة الهلال.

تفكيرنا حاليًا منصب على مباراة الخليج المقبلة، وإعدادنا للبطولة الآسيوية لا يختلف عن بقية البطولات المحلية. واختتم إدواردو تصريحاته قائلًا: سعيد جدًا بوقوف جماهير الهلال خلفي، ومساعدتي دائمًا.