إدواردو يتسلم جائزة يو إف إم

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الرياض- البلاد

تسلم البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف الهلال أمس، جائزة أفضل لاعب في آخر 6 جولات للدور الأول من دوري جميل للمحترفين، التي أطلقتها إذاعة (يو إف إم) بالشراكة مع شركة سهب المتحدة، وكيل سيارات شيري في المملكة، وهي عبارة عن سيارة شيري.

وسلم الجائزة للاعب، مدير البرامج الرياضية في (يو إف إم) تركي السالم، ومدير المبيعات في شيري السعودية أحمد شكري، بالإضافة إلى الوفد الصيني الخاص بسيارات شيري في الشرق الأوسط.

وجاءت الجائزة بعد أن حصل إدواردو على أعلى نسبة تصويت من المتابعين، في الاستفتاء الذي طرحه حساب (يو إف إم) عبر موقع التواصل (تويتر)، بعد نهاية الدور الأول من دوري جميل للمحترفين.

وشارك في التصويت أكثر من 320 ألف متابع في الحساب. وتم اختيار اللاعبين الذين تم طرحهم في الاستفتاء عن طريق لجنة فنية خاصة بإذاعة (يو إف إم) مكونة من: المحلل الفني الكابتن نجيب الإمام، والكابتن صالح الداود، والمحلل الفني الكابتن نايف العنزي.

يذكر أن الجائزة الأولى حصل عليها زميله لاعب الهلال نواف العابد، عن الست جولات الأولى من دوري جميل.