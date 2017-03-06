إدواردو يشوه الكلاسيكو

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تسبب المحترف البرازيلي بنادي الهلال اللاعب إدواردو في تشويه أجواء الكلاسيكو، بعد تصرفه الخارج عن الروح الرياضية بعدم إخراج الكرة؛ حيث فضل تسجيل هدف التعادل، بعد تعرض مدافع الاتحاد ياسين حمزة لإصابة داخل منطقة الجزاء لاحتكاكه مع حارس فريقه فواز القرني،

وتسبب ذلك الهدف في العديد من الأحداث من اشتباكات بين لاعبي الفريقين طوال مجريات الشوط الثاني، نتج عنها حصول لاعب الاتحاد فهد المولد على بطاقة حمراء، وحصول العديد من لاعبي الاتحاد والهلال على البطاقات الصفراء، بالإضافة لرمي العلب الفارغة من قبل جماهير الاتحاد على أرض الملعب ولاعبي الهلال،

وتكرر الأمر بعد إحراز الهلال الهدف الثالث بعد أن توجه اللاعب نواف العابد للاحتفال أمام جماهير الاتحاد بشكل استفزازي.