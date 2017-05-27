إدين دجيكو هدافًا للدوري الأوروبي

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إعداد- محمود العوضي

توج البوسني إدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، بلقب هداف الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد تسجيله 8 أهداف في البطولة، وهو نفس رصيد البرازيلي جيوليانو، مهاجم زينيت سان بطرسبرج الروسي، ولكن بعدد دقائق أقل من حيث المشاركة. وجاء خلفهما مباشرة أريتز أدوريز، مهاجم أتلتيك بيلباو الإسباني، برصيد 7 أهداف،

ثم الدنماركي كاسبر دولبيرج، مهاجم أياكس، بستة أهداف، الذي فشل في هز الشباك خلال مباراة النهائي أمام مانشستر يونايتد، وهو نفس رصيد الأرميني هنريك مخيتريان، الذي سجل الهدف الثاني للمان يونايتد أمام أياكس. يذكر أن المهاجم البوسني يقدم موسما رائعا مع روما، حيث يتصدر ترتيب هدافي “الكالتشيو برصيد 28 هدفا، قاد بها الفريق للمنافسة على اللقب مع يوفنتوس، قبل أن يتمكن الأخير من حسم الأمور لصالحه في النهاية.