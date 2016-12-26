(إرادة) تحصد المركز الأول في (ألوانهم)

شارك عبر واتساب

جدة – سالم بكوش

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز تم تتويج الطفلة إرادة بجائزة المركز الأول في مسابقة المملكة بألوانهم الثانية، بلوحة مجسمة ومعبرة عن طريقة نقل الماء التراثية (السقا) عبرت الفنانة الصغيرة والمميزة إرادة الحارثي (والتي تعاني من تشوه خلقي في الأطراف) أجمل تعبير باستخدام الفرشاة والألوان عن هذه المهنة التراثية المميزة. ولعل إرادة ضمن مجموعة كبيرة من الأطفال المعوقين الذين شاركوا في المسابقة من مختلف مراكز جمعية الأطفال المعوقين العشرة في مختلف مناطق المملكة التي يتواجد بها هذه المراكز.

وقدمت العديد من الفرق الشعيبية الوان من التراث الحجازي مثل المزمار وفرقة الجنوب والسمسمية وعدد آخر من الفنون الشعبية التي لا قت استحسان الحضور من الأطفال وأسرهم.