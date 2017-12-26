إربد : مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إربد توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب السوريين في محافظة إربد بالأردن .

وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذه المبادرة 6141 طالباً وطالبة لهذا الفصل الدراسي .

وتحتوي الحقائب الموزعة على مجموعة متكاملة من الأدوات المكتبية والقرطاسية التي تغطي احتياجات الطلبة الدراسية .

ويولي المركز العملية التعليمية لأبناء اللاجئين السوريين اهتمامًا كبيرًا, حيث قام بتوفير المستلزمات الأساسية لمواصلة تحصيلهم العلمي .

مركز الملك سلمان