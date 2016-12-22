إردوغان يستقبل طفلة سورية نقلت الوضع في حلب عبر تويتر

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصره في أنقرة اليوم الأربعاء .

طفلة سورية في السابعة من عمرها اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر.

ونشر حساب إردوغان على تويتر صورا للرئيس التركي وهو يحتضن بانا العابد.

وخرجت بانا ووالدتها فاطمة بأمان هذا الأسبوع إلى جانب 25 ألف شخص آخرين من شرق حلب.

الذي كان تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة.

وقال إردوغان في حسابه على تويتر “سعدت باستضافة بانا العابد وعائلتها في المجمع الرئاسي اليوم.

ستقف تركيا على الدوام مع الشعب السوري.”

وبمساعدة والدتها التي تدير الحساب وهو باسم ‭‭(aAbedban@)‬‬ على تويتر .

نشرت الطفلة صورا ومقاطع فيديو عن الحياة خلال الحرب السورية التي دخلت عامها السادس وبات لديها منذ سبتمبر أيلول 352 ألف متابع.

وعندما تم إجلاء بانا ووالدتها من حلب قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنها ستنقل إلى تركيا مع عائلتها