إزالة (أقفال العشاق) من كورنيش جدة

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جدة ــ البلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لإزالة الجهات المختصة بجدة عددا من الأقفال المعلقة على حواجز كورنيش جدة، تقليدا لمثيلاتها في جسر الفنون بفرنسا.

وأشار معلقون إلى أن الجهات المختصة اعتبرت الأقفال المعلقة نوعا من “التشبه غير المقبول” حيث تنتشر بالعديد من جسور الدول الأوروبية، ويطلق عليها “أقفال الحب” أو “أقفال العشاق”، الأمر الذي لم يتسن لنا توثيقه من مصدر رسمي.

وكان نشطاء الشبكات الاجتماعية تداولوا صورًا للكورنيش بعد انتشار الظاهرة التي انتقدها كثير منهم بشدة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التفاعل معها ومواجهتها.