العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إزالة (أقفال العشاق) من كورنيش جدة

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إزالة (أقفال العشاق) من كورنيش جدة
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جدة ــ البلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لإزالة الجهات المختصة بجدة عددا من الأقفال المعلقة على حواجز كورنيش جدة، تقليدا لمثيلاتها في جسر الفنون بفرنسا.

وأشار معلقون إلى أن الجهات المختصة اعتبرت الأقفال المعلقة نوعا من “التشبه غير المقبول” حيث تنتشر بالعديد من جسور الدول الأوروبية، ويطلق عليها “أقفال الحب” أو “أقفال العشاق”، الأمر الذي لم يتسن لنا توثيقه من مصدر رسمي.

وكان نشطاء الشبكات الاجتماعية تداولوا صورًا للكورنيش بعد انتشار الظاهرة التي انتقدها كثير منهم بشدة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التفاعل معها ومواجهتها.

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التصنيف: الأخيرة

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