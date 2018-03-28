إزالة أكثر من 300 ألف متر مربع من تعديات الأراضي بالمدينة

المدينة المنورة -جازي الشريف

أزالت بلديات تابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة عددا من الاعتداءات على الأراضي الحكومية؛ حيث جرى ضبط وإزالة أكثر من 300 ألف متر مربع .

و أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي، أن الفرق الرقابية التابعة لبلديات العقيق ، أحد ، العيون ،الفريش ، المندسة ، العاقول والصويدرة، قامت أثناء جولاتها الميدانية الأسبوع الماضي بضبط اعتداءات على أراض حكومية، والبناء عليها دون وجود مستمسك شرعي أو نظامي. مؤكداً العنزي، أن الاعتداءات كانت عبارة عن أحواش وحواجز ترابية، تبلغ مساحتها أكثر من 300 ألف متر مربع، تم التعامل مع تلك الاعتداءات وأصحابها بحزم، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

وشدد العنزي أن الأمانة وبلدياتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في الحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية، دون تأخر أو تهاون .