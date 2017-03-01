العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 15 ألف متر مربع بالمدينة

0 تعليق 3 مشاهدة
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 15 ألف متر مربع بالمدينة
شارك عبر واتساب

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء مؤخراً, إزالة تعديات على أراضي حكومية بجوار أحد المخططات السكنية.

وأفاد رئيس بلدية قباء المهندس عبدالرحمن الصاعدي, أن المساحات المعتدى عليها

بلغت أكثر 15 ألف متر مربع, مبيناً أن متخصصين وقفوا على التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وحذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية

ودعت إلى الإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية على الرقم الموحد للعمليات 940 للتعامل مع المخالفات وإزالتها.

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق