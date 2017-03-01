إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها 15 ألف متر مربع بالمدينة

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باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء مؤخراً, إزالة تعديات على أراضي حكومية بجوار أحد المخططات السكنية.

وأفاد رئيس بلدية قباء المهندس عبدالرحمن الصاعدي, أن المساحات المعتدى عليها

بلغت أكثر 15 ألف متر مربع, مبيناً أن متخصصين وقفوا على التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وحذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية

ودعت إلى الإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية على الرقم الموحد للعمليات 940 للتعامل مع المخالفات وإزالتها.