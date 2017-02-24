العدد 21855 24 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إزالة تلوث بالزيت في رابغ

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إزالة تلوث بالزيت في رابغ
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أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي:

أن المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي .

وبين الحجيلي في بيان صادر عن الهيئة اليوم أن الهيئة أزالت التلوث و أعادة تأهيل الموقع بيئياً.

بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة .

كما الزمت المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية.

لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث و إعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة .

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التصنيف: محليات

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