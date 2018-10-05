إزالة خيام وصنادق عشوائية في الدمام

الدمام-حمود الزهراني

كشفت بلدية غرب الدمام عن إزالة 2138 خيمة وصندقة وحوش عشوائي، خلال العام الماضي 1439هـ، ضمن حملات البلدية لإزالة كافة مظاهر التشوه البصري، وتماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري (كذا_أحلى) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة.

وقال رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني إن إدارة الرقابة والنظافة العامة بالبلدية، وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، و أمن الطرق، والإدارة العامة للمجاهدين و مطار الملك فهد بالدمام، نفذوا ٩٣ حملة على مواقع مخالفة من المخيمات والصناديق والأحواش، وذلك بإشعار المخالفين بالإزالة،

وأسفر عنها إزالة ١٢٧٣ مخيما مخالفا، وعدد ٨٦٥ صندقة وأحواش عشوائية، تم إزالتها بغرب الدمام، خلال العام الماضي، مؤكدا حرص البلدية على إزالة كافة اشكال التشوه البصري والتعديات على الممتلكات العامة، مشيرا الى أن اللجنة تقوم بحصر كافة المخالفات ورصدها. وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن تفاديا للوقوع في المخالفات.