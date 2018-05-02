محليات

إزالة عدد من مواقع الصهر العشوائي بشرق جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / شعبان / 1439 هـ       2 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أزالت فرق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء، عددا من مواقع الصهر العشوائي بشرق محافظة جدة، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بالمحافظة، وذلك للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وأوضح مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي, أنه تمت إزالة 15 فرناً للصهر العشوائي، و 20 خزانا للديزل

و7 خزانات مياه، وغرفتين من البلك لسكن العمالة المخالفة

مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إزالة مواقع الصهر العشوائي بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.

ibrahim

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