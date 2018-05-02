إزالة عدد من مواقع الصهر العشوائي بشرق جدة

أزالت فرق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء، عددا من مواقع الصهر العشوائي بشرق محافظة جدة، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بالمحافظة، وذلك للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وأوضح مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي, أنه تمت إزالة 15 فرناً للصهر العشوائي، و 20 خزانا للديزل

و7 خزانات مياه، وغرفتين من البلك لسكن العمالة المخالفة

مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إزالة مواقع الصهر العشوائي بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.