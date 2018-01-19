إزالة عشوائيات بساحة حراج سوق الخضار المركزي بالطائف

أزالت أمانة الطائف 60 بسطة عشوائية من ساحة الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي، بمشاركة أعضاء لجنة تنظيم وسعودة السوق ومندوبي شعبة الضبط الإداري وقوة الضبط الميداني.

وشملت المصادرات 580 كرتوناً من المنتجات الزراعية التي يعرضها مخالفون في ساحة حراج السوق بشكل عشوائي وغير نظامي.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع المخالفين في السوق خاصة وأن البسطات العشوائية في ساحة الحراج أسهمت في عرقلة الحركة المرورية وحركة المشاة في سوق الخضار والفواكه المركزي، وعدم إفساح المجال للمزارعين للحراج على إنتاجهم التي يتم توريدها إلى السوق صباح كل يوم.

وحذرت الأمانة من إقامة البسطات العشوائية, حيث سيتم التعامل معها وفق الأنظمة الجزائية الرادعة، كما أن العمالة المخالفة سيتم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم، ولن تسمح بالبسطات التي تعرقل الحركة داخل السوق.