إزالة مباسط عشوائية ومصادرة (5000) قطعة بمكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت لجنة متابعه المباسط المخالفة والباعة الجائلين بأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الجولات الميدانية على منطقة العزيزية ، مع التركيز على المواقع التي يكثر فيها الباعة المفترشون ، وأمام المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق العامة والساحات المحيطة بالمساجد بالشارع العام ، وذلك لمعالجة الظواهر السلبية والقضاء على ظاهرة الافتراش بقصد البيع التي يمارسها عدد من المخالفين .

وأوضح الأستاذ منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة ، بأن الأمانة تكثف حملاتها على هؤلاء الباعة المخالفين الذين يشوهون المظهر العام ، وبمتابعه مباشرة من قبل سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام مشاط ، بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة ، بعد أن تفشت بشكل ملفت للنظر في بعض المواقع ، مما يشكل عائقا على سلامة الطريق وعرقلة لحركة السير ويشغل حيزا من الممتلكات العامة ، ناهيك عن استغلال أرصفة المشاة في غير ما خصصت له .

وأشار بالبيد الى أن لجنة متابعه المباسط المخالفة والباعة الجائلين وبالتعاون مع بلدية العزيزية الفرعية ، قامت أمس بحملة واسعة على منطقة العزيزية أزالت خلالها عدد كبير من المباسط العشوائية وصادرت كميات من الخردوات والمواد الغذائية ، مؤكدا بأن اللجنة لا تزال تكثف تواجدها في المنطقة لاتخاذ كافة التدابير والقضاء على هذه الظاهرة العشوائية .

من جهته قال الاستاذ فهد عسيري رئيس لجنة متابعه المباسط المخالفه والباعة الجائلين ، إن الحملة أسفرت عن مصادرة مايقارب (5600) قطعه من الاكسسوارات والملابس الجاهزه واللعاب الاطفال واكسسوارت الجولات والعطورات ، ومايقارب(357) كيلو من الاطعمه المكشوفه والملوثه مثل المنتو والفرموزه والبسبوسه والبيتزا والكيكات ، كما تم ضبط سيارتين استغلها اصحابها لعرض البضائع عليها ، وتم حجزها ببلدية العزيزيه لتطبيق لائحة الجزاءت والغرامات واتخاذ الاجراءات النظاميه ، كما سلمت المصادرات ايضا لبلدية العزبزيه الفرعيه ، في حين تم تسليم اصحاب السيارتين لقسم شرطة العزيزيه لأتخاذ اللازم بحقهم .