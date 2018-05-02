إزالة مكبرات الصوت من حدودالكوريتين

عواصم ـ رويترز

أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن الكوريتين بدأتا تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر دعاية مضادة من على الحدود شديدة التحصين بينهما، بموجب تعهد في القمة التاريخية بينهما في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في الوزارة: إن أنشطة في عدة مناطق على طول الحدود أكدت أن كوريا الشمالية تزيل مكبرات الصوت، وأضاف: إن سول بدأت تفعل المثل في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وهذه الإجراءات، برغم بساطتها، هي أولى الخطوات العملية نحو المصالحة وتأتي بعد اتفاق في الإعلان المشترك الموقع في قمة الجمعة الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعلى مدى عقود، باستثناء فترات توقف قليلة، بث الجانبان دعاية مضادة عبر مجموعات ضخمة من مكبرات الصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية.

وكانت كوريا الجنوبية تبث مزيجا من الأخبار والأغاني الشعبية الكورية ونقد لنظام جارتها الشمالية، بينما كانت بيونج يانج تشيد بالنظام الاشتراكي لديها وتنتقد حكومة سول بشدة.

وفي بادرة على حسن النوايا أوقفت كوريا الجنوبية دعايتها قبيل القمة وحذت بيونج يانج حذوها.

وفي مؤشر صغير، آخر بعد قمة الجمعة أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بتقديم الوقت لديها نصف ساعة ليتفق مع توقيت جارتها الجنوبية اعتبارا من الخامس من مايو الجاري.