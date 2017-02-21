إزالة 15 مبنى مخالفا بمكة المكرمة

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس 5 مبنى مسلحا وعددا من الأحواش المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل خطرا وتشويها للمنظر العام .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الفرق الرقابية نفذت العديد من الجولات الميدانية في الأحياء والمخططات التابعة للمنطقة بمشاركة شرطة العاصمة المقدسة،

حيث كثفت الجولات خاصة في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطرا على السكان.