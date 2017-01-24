إزالة 150 ألف متر مربع تعديات على الطائف الجديد

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الطائف – البلاد

أزالت أمانة الطائف ممثلة ببلدية الطائف الجديد الفرعية بالتعاون مع لجنة التعديات بشمال المحافظة إحداثات وتعديات قائمة على أراضي حكومية بيضاء تقدر مساحتها بأكثر من 150 ألف متر مربع ضمن أراضي مشروع الطائف الجديد،

شملت أحواشا وأنواعا مختلفة من طرق التعدي واستغلال الأراضي الحكومية دون وجه حق.

وأفاد أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أن الأمانة ستطبق الأنظمة والتعليمات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي، فيما شكلت الأمانة لجان متابعة وتقصي لأماكن التعديات عقب إزالتها للحد من عودة اللصوص اليها مجدداً، كما تطبق جملة من الإجراءات الرادعة على المحدثين ولصوص الأراضي.