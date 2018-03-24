إزالة 4 مصانع طوب مخالفة بمكة

مكة المكرمة- البلاد

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس حملة موسعة على مصانع الطوب بمشاركة هيئة الارصاد وحماية البيئة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والضبط الاداري والمرور وشركة الكهرباء وذلك ضمن لجنة شكلت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة للقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي في المنطقة .

وأوضح رئيس البلدية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية تسعى الى إزالة كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي والبصري مشيراً إلى أنه تم أمس إزالة (4) مصانع يدوية للطوب تديرها عمالة مخالفة بجنوب مكة المكرمة وعلى مساحة شاسعة وبدون تصاريح نظامية ، إضافة التي افتقارها للاشتراطات الصحية والبيئية ، وتم إتلاف أكثر من (100.000) بلكة جاهزة للبيع ، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين .