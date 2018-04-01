إزالة 5 مسالخ وحظائر عشوائية وتعديات بمكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أزالت بلدية الشوقية الفرعية أمس خمسة مسالخ غير نظامية على طريق الشعيبة يديرها عمال مخالفون، ويمارسون خلالها عمليات الذبح العشوائي وسط ظروف صحية سيئة. وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس البلدية إن البلدية شكلت فريقا بمشاركة شرطة البلديات ومجموعة من الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة وتمت مداهمة المنطقة الواقعة بمدخل مكة المكرمة الجنوبي عند تقاطع طريق الليث الشعيبة الجديد وإزالة سوق الأبل والأغنام المخالف الموجود بالمنطقة والذي تديره العمالة المخالفة لنظام العمل والاقامة ، وشملت الإزالة اعدادا كبيرة من حظائر المواشي ومقرات لإقامة المزادات وصنادق وغرف وجلسات و(5) مسالخ مخالفة وعشوائية وتم مصادرة (18) رأس من الأغنام وتسليمها لأدارة مراقبة الماشية. كما أزالت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة مساحات كبيرة من التعديات العشوائية خلف مستشفى النور. وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس غازي عبدالخالق الحربي إن البلدية شكلت فريقا بقيادة رئيس قسم مراقبة البناء محمد علي الزهراني وإشراف المهندس عبدالعزيز الزهراني وعدد من المراقبين وبمساندة الجهات الأمنية ، وتمت إزالة عدد كبير من المواقع التي اعتدى عليها المخالفون وإزالة كافة التعديات والاحداثيات العشوائية التي تتسبب في تشويه المنظر البصري وتعطيل عملية التطوير في المنطقة .