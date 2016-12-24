إزالة 90 حوشا مخالفا بمكة المكرمة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أزالت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة تعدياً على مخطط يضم عدداً كبيراً من القطع السكنية والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية يبلغ عددها ما يقارب تسعين حوشاً وتشغل مساحة كبيرة تتجاوز (60.000) متر مربع.

وأوضح المهندس خالد بن عبدالله سندي رئيس البلدية أن الإزالة تمت بمشاركة عدد من افراد الجهات الأمنية ، وهي عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية ،مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

وأشار الى ان جميع المواقع التي تم ازالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة في أحد المخططات بمنطقة أم طبيق والواقعة شرق الطريق الدائري الرابع ، وكانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود مايثبت ملكيتهم لها ، وقد تمت إزالتها جميعها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.