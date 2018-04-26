الرياض ــ واس

أعلنت وزارة الصحة، تبنيها مسودة إستراتيجية وطنية لصحة المسنين، لتوفير الخدمات الصحية بمستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية كافة، وبتعاون مشترك وبناء مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بصحة المسنين.

وتأتي ورشة العمل التي عقدت أمس الأول ، بعنوان: “مناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية لصحة المسنين 2018 – 2030”, وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة جهات متعددة ذات علاقة بصحة المسنين من داخل وخارج وزارة الصحة؛ كخطوة في تضافر الجهود والعمل للوصول إلى أفضل الطرق لتلبية احتياجات المسنين الصحية؛ بدنياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً.

وأوضحت الصحة أنه تم إعداد هذه الإستراتيجية تماشياً مع التوصيات العالمية والمحلية، وكذلك مع تحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز صحة المسنين وإطالة مأمول الحياة.

يشار إلى أن صحة المسنين هي إحدى التحديات الكبرى التي أصبحت تشغل كل دول العالم، وذلك نتيجة تشيخ العالم كمحصلة للتحول في الخصائص السكانية وتغير تركيبة سكان.

وتشير التوقعات العالمية إلى أنه بحلول عام (2050)م سيكون عدد سكان العالم بعمر (60) سنة وما فوق أكثر من ملياري نسمة.

وتشهد المملكة ما شهده العالم من تغير في توزيع التركيبة السكانية وزيادة نسبة السكان المسنين، ففي عام 2000م كانت نسبتهم (4,8%) ، كما أشار المسح الديمغرافي 2017 م إلى أن نسبة السكان السعوديين بعمر 60 عاماً فأكثر (6.5%) وبلغ عددهم (1,333,615) نسمة، بينما بلغت نسبتهم الكلية للسكان السعوديين وغير السعوديين