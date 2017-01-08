إسرائيل تعاقب الأمم المتحدة وعباس يحذر

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الأمم المتحدة – رويترز

قالت إسرائيل: إنها ستخفض ستة ملايين دولار من تمويل الأمم المتحدة في 2017 ، احتجاجا على قرار أصدره مجلس الأمن الدولي طالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة عليها. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي صدر في 23 ديسمبر كانون الأول، مما سمح لمجلس الأمن بتبني القرار بأغلبية 14 صوتا.

وكانت إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد طالبا واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو).

إلى ذلك حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وقال: “سمعنا الكثير من التصريحات المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية، التي نأمل أن لا تكون صحيحة، وأن لا تطبق، وإذا طبقت فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن يخرج منه”.

وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية: “نقول لمن صرح وهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: ندعوك لزيارة فلسطين، وخاصة بيت لحم العام القادم، وأن لا يكون هذا التصريح موجودًا في أجنداتكم.” وتابع قائلا: “لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس، هو خط أحمر لن نقبل به.”