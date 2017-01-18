إسرائيل تكشف عن طائرة اغتيالاتها

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عواصم- وكالات

كشفت إسرائيل عن الطائرة العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ العمليات السرية في الشرق الأوسط، وطابع المهام التي توكل إليها.

وقال موقع “ولا” الإخباري، في تقرير له: إن الطائرة التي تستخدم في نقل الوحدات التي يوكل إليها تنفيذ العمليات السرية، سواء لتنفيذ عمليات الاغتيال، أو بهدف جمع معلومات استخبارية دقيقة، هي من طراز “هيركوليس”.

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن ما يميز هذه الطائرة هو حقيقة أنها قادرة على الإقلاع والهبوط في أي بيئة جغرافية، إضافة إلى أنها تحدث أقل قدر من الضجيج أثناء الهبوط، أو الإقلاع والطيران، ما يعزز من قدرة الوحدات الخاصة التي تستخدمها على التخفي والوصول إلى الهدف، دون أن يشعر بهم أحد.

ويختفي عناصر الوحدة الخاصة، الذين يهبطون في عمق أرض “العدو” بسرعة متجهين نحو الهدف، في حين تقلع الطائرة ذي الحجم الكبير نسبيا بسرية تامة.

وتعد الطائرة التي يطلق عليها بالعبرية “كرناف”، إحدى الوسائل الرئيسة التي تساعد إسرائيل على شن “حرب الظلال” ضد أعدائها، دون ترك أي أثر يدل على مسؤوليتها عما تم من عمليات.

ونوهت مصادر عسكرية إلى أن الصناعات الجوية في إسرائيل تحرص باستمرار على تطوير منظومات التحكم في هذه الطائرة؛ من أجل مساعدة الوحدات الخاصة على العمل في أكبر قدر من السرية.

وعرض موقع “ولا” فيديو تظهر فيه الطائرة، وعناصر الوحدات الخاصة الملثمون، وهم يندفعون إليها ثم تقلع في السماء. يشار إلى أن وحدة إسرائيلية خاصة بقيادة يوني نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قامت عام 1976 بالوصول إلى مطار عنتيبي (أوغندا)، وتحرير ركاب طائرة إسرائيلية اختطفتها مجموعة فلسطينية.

وإسرائيل من الدول القليلة في العالم التي لديها القدرة على تزويد طائرات الهيركوليس بالوقود أثناء تحليقها في الجو.