العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إسقاط طائرة بدون طيار للانقلابيين شرق صنعاء

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إسقاط طائرة بدون طيار للانقلابيين شرق صنعاء
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة بدون طيار تتبع ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح شرق العاصمة  صنعاء.

وعثر الجيش اليمني طبقاً لـ”العربية” على مخزن للأسلحة في جبل قرن نهم يحتوي صواريخ باليستية للمتمردين

في الوقت الذي تكثف الميليشيات الانقلابية قصفها على عتمة في ذمار بعد فشلها في اقتحامها.

كما استهدفت طائرات  التحالف العربي في  فبراير، مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي

في مجمع كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين غرب صنعاء.

التصنيف: دولية

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