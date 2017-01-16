إسكان لحديثي الزواج في جدة

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جدة – غفران ابراهيم

أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجه الأسري بمحافظة جدة، حزمةً من المزايا للمقبلين على الزواج، عبر منحهم شققًا سكنيةً متكاملة بأسعار خيرية من خلال برنامج ” إسكان العرسان ” .

واشترطت الجمعية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يزيد الدخل الشهري عن 6 آلاف ريال، وأن تكون الزوجة الأولى، وألا يتجاوز مدة عقد النكاح سنة، وأن يكون من سكان محافظة جدة، وأن لا يزيد المهر عن 50 ألف ريال .