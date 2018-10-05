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«إسناد» يعرب عن قلقه بتعليق اليونيسف المساعدات الإنسانية للأطفال باليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / محرم / 1440 هـ       5 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عن قلقه الشديد بخصوص قرار اليونيسيف عن تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن.

وقال المركز:” إن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لمنظمة “لليونيسيف” من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وأكد بأن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات الحوثية.

كما أدان المركز الميليشيات الحوثية الإرهابية لقيامها بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال في اليمن وخصوصًا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ودعا السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن محمد آل جابر منظمة “اليونيسيف” للاجتماع بالمركز لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية، وكذلك بحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن وخاصة الحالات الإنسانية والأطفال.

ibrahim

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