إشادة بجناح (البلاد) في معرض جدة الدولي للكتاب

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جدة- عبد الهادي المالكي

أبدى الأستاذان سعد المالكي وعيسى القصير إعجابهما بجناح صحيفة (البلاد) في معرض جدة الدولي للكتاب أثناء زيارتهما للجناح أمس في مقر المعرض بأبحر الجنوبية.

وأعرب الزميلان السابقان عن سعادتهما بما احتواه الجناح من معروضات توثق لمسيرة المملكة المباركة وتؤكد على الدور الوطني الرائد الذي اضطلعت به (البلاد) خاصة والصحافة السعودية عامة منذ نشأتها وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله، وما تميزت به من دقة وصدق وأمانة.

يذكر أن الجناح يحظى باقبال ملفت من زائري المعرض الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي ويفتح أبوابه للزوار من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً طيلة مدة فعالياته.