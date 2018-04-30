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إشادة دولية بريادة المملكة في طب الحشود

كتبه albilad_adminaccess_time14 / شعبان / 1439 هـ      30 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بالتطور الصحي بالمملكة، وإنجازاتها في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، وتميزها في إدارة طب الحشود والتجمعات البشرية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس في الرياض، حيث تم استعراض جهود المملكة الرائدة في هذا المجال، وما حققته من نجاحات متميزة، أشادت بها المنظمات والهيئات الصحية الدولية. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة والمنظمة، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع، من أهمها التغطية الصحية الشاملة وخطة المملكة في مكافحة الأمراض غير السارية، والدرن والجراثيم المقاومة للمضادات، إلى جانب سلامة وأمن التطعيمات، وكذلك موضوع الصحة الإلكترونية.

وقد تسلم الدكتور الربيعة من مدير عام المنظمة شهادة اعتماد مدينتي الدرعية، وجلاجل مدينتين صحيتين. وينطلق مفهوم المدن الصحية بأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى الذي يخدم الصحة ويعززه، مما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.

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