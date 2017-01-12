إشادة عربية بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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جدة-غفران إبراهيم

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن المملكة العربية السعودية مازالت تؤكد للعالم، الدور الإغاثي والإنساني المشرف واستجابتها السريعة مع مختلف القضايا الإنسانية العاجلة ،

مشيراً إلى سرعة استجابتها وتواجدها الميداني في مناطق المحتاجين والمنكوبين، وكان آخرها الحضور العاجل ميدانيا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الحدود التركية السورية، لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين ،

مشيراً إلى مواصلتها ذات الاهتمام للأشقاء في اليمن . مثمناً الدور الإغاثي الذي يؤكد ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــــ حفظه الله ــــ من خلال شعورها بأهمية التضامن الإسلامي وإغاثة المحتاجين ، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من مقومات الشعب السعودي وحكومته الرشيدة الداعمة لكل عمل إنساني في مختلف أنحاء المعمورة.

ونوه “السحيباني” في ذات السياق ، بالتواجد الميداني المنظم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى التجاوب السريع ، ووجود كوادر وطنية مؤهلة للقيام برسالتها الإنسانية ،

وكذلك ما يقدمه من جهود نوعية للارتقاء بالعمل الإغاثي بشكل عام من حيث دعمه لاتفاقيات العمل الإنساني والإغاثي، ودعم العديد من مكونات المنظمة من جمعيات الهلال الأحمر العربية ، حيث أشار إلى البرنامج التنفيذي الذي دعمته الحكومة السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،

بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم الدعم للهلال الأحمر اليمني، ودعم مرافقه التابعة لتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في كل محافظات اليمن. وكذلك الدعم الذي تلقاه الهلال الأحمر السوداني فيما يخص التخصصات الصحية في الكوادر النادرة، ودعم الكوادر الطبية داخل اليمن، وعلاج الجرحى اليمنيين في مشافي السودان . بالإضافة إلى دعم الهلال الأحمر الأردني لتنفيذ البرنامج الطبي لعلاج الجرحى اليمنيين في مستشفى الهلال الأحمر الأردني ، موضحاً أن اتفاقيات العمل الإنساني السعودية تسير وفق أسس إنسانية قائمة على الشفافية والمصداقية والتفاني في خدمة الأشقاء. مثمناً حرص حكومة المملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة على دعم المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمواكبة تلك التحديات الراهنة.