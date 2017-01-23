إشاعات حول إيقاف جندي كان مرابطاً في الجنوب بسبب حقوق الآخرين

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أثارت قضية سجن جندي سعودي يقاتل على حدود اليمن؛ بسبب مديونيته، جدلا واسعا في الأوساط السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين للآراء حول القضية.

وشارك آلاف المغردين السعوديين على موقع “تويتر”، في التفاعل مع الوسم # من_الحد_الجنوبي_إلى_السجن الذي يشير إلى توقيف الجندي الذي يقاتل على حدود اليمن، بسبب مديونيته.

ولا يوجد أي تأكيد رسمي للقصة، فيما يقول مغردون على موقع تويتر: إن الشرطة اعتقلته خلال قضائه إجازة بين أسرته قادماً من قتال جماعات الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة.

ورغم أن القصة قد لا تتعدى أن تكون إشاعة، إلا أن الحديث عنها يتصدر الموضوعات المتفاعلة على موقع “تويتر” في السعودية منذ فجر الخميس الماضي، وسط تباين في الآراء والمواقف حول القصة.

ويقول عدد من المغردين: إن كون الجندي مشاركا في المواجهات الميدانية على الحدود الجنوبية، لا يعني إعفاءه من سداد ديونه للآخرين.