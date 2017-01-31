إصابة الجندي الشمراني بقذائف حوثية على مبنى أممي

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ظهران الجنوب – واس

تعرض مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب أمس لقذائف من نوع (كاتيوشا)، أطلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقد نتج عنها إصابة الجندي أول فهد عايض الشمراني من منسوبي القوات المسلحة المكلفة بحراسة المبنى بإصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى مستشفى ظهران الجنوب العام،

كما تعرض المبنى إلى تهشيم في الواجهات الأمامية والمداخل، وعدد من السيارات التابعة للبعثة، وسيارات الجهات الرسمية والمواطنين.